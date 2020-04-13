Популярна інста-модель Анастасія Квітко засвітила свій пишний бюст в яскравому ліфчику

Красуня, яка відома в мережі, як «російська Кардашьян», любить радувати своїх шанувальників спокусливими знімками в купальниках і відвертих вбраннях. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз дівчина вирішила привітати підписників з Великоднем, і поділилася з ними новими яскравими фото.

Занудьгувавши на карантині, модель вирішила влаштувати імпровізовану фотосесію на свіжому повітрі. Для цього вона вийшла на балкон свого будинку. На фото Квітко позує на тлі інших висоток у вузьких чорних штанях і оригінальному червоному ліфі, який представляє собою широкі зав'язки, які ледве приховують величезні груди моделі.

Квітко кокетливо вигинається в різних позах і мило посміхається на камеру.

Шанувальники моделі тут же почали засипати дівчину компліментами і лайками. Її пост оцінили понад 150 тисяч чоловік.

До цього ми писали про те, що Квітко поділилася фото, на якому вона одягнена в облягаючий топ в чорно-білу смужку, який оголює її плоский животик, а також тісні штани, що підкреслюють стегна і сідниці.

У ролику російська Кардашьян бере з холодильника напій, а потім жадібно його п'є. У цей момент відкривається розкішний вид на її бюст, які ледь поміщається в топі.

Нагадаємо, російська Кардашьян блиснула неосяжною фігурою в крихітному купальнику.

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