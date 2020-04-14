29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, повністю роздяглася і вимазалася у солодкому

Зірка виставила в камеру свою п'яту точку, через яку і завоювала титул, передає Politeka.net. Модель поділилася відвертими знімками в своєму Instagram.

Кортес вимазала свою пружну п'яту точку шоколадом, при ледь не завсетивши голі груди.

Зірка на одному з фото прикрила принади морквиною. На ній також можна було помітити вушка, більше, як вже зрозуміло, на ній нічого не було.

Модель вигиналася, демонструючи красиву фігуру. Її довге волосся було розпущене.

Кортес дивилася в камеру відкривши рот. Загалом, фото вийшли дуже відвертими.

"Бажаю всім вам, дорогі друзі і шанувальники, щасливої Пасхи", - підписала знімки Сьюзі.

Обидва знімка зібрали понад 30 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі також привітали знаменитість, а також захопилися її сміливістю і фігурою і написали мовляв модель - шоколадка.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес без сорому постала напівоголеною. На знімку модель позувала напівлежачи, спираючись на руку.

Зверху на зірці - рожевий топік з довгими рукавами, який ледь прикриває груди. На боці у знаменитості красується тонке татуювання у вигляді надпису.

А внизу на красуні немає нижньої білизни, тільки довгі гольфи обтягнули її ніжки.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі позувала в чорному боді, повернувшись спиною до об'єктиву.

Модель влаштувалася на краєчку крісла і чарівною манерою вигнула спину, випнувши своє головне достоїнство.

Брюнетка зібрала довге волосся наперед, оголивши частину спини так, що стало видно татуювання у вигляді хреста. При вигляді цієї пікантної деталі багато хто, мабуть, збентежено.

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