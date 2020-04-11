Відома модель Наомі Кемпбелл розбурхала фантазію шанувальників досить відвертим кадром
Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.
На ньому вона постала лежачи на дивані скинувши всю одяг і лише прикрившись рожевої накидкою з пір'я.
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На фото «чорна пантера» буквально потопає в пір'ї, і при цьому не дивиться в кадр. Погляд її зосереджений у вікно.
Користувачі прийшли в невимовний захват від знімка. Менше ніж за добу він зібрав майже 100 тисяч лайків та коментарів.
Фолловери написали, що Наомі виглядає сногшитбательно.
Зазначимо, у 1990-х роках Наомі була дуже популярною, але час минув і зірка вже не так цікава публіці, як раніше.
Крім того, у світі ходять легенди про непростій характер "чорної пантери". Репутація зірки з-за цього неабияк постраждала.
Раніше ми писали, Наомі Кемпбелл постала в ліжку оголеною. Зірка лежала головою на подушці і дивилася в камеру.
Судячи з усього, вона накрилася ковдрою, при цьому засвітивши оголені груди.
Розпущене волосся спустилися вниз і прикрили другу молочну залозу.
На її тілі можна помітити ланцюжок, а на руці - блискучі браслети.
"Селфи неділю", - зірка підписала знімок.
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