Ось цей знімок

Відома модель Наомі Кемпбелл розбурхала фантазію шанувальників досить відвертим кадром

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.

На ньому вона постала лежачи на дивані скинувши всю одяг і лише прикрившись рожевої накидкою з пір'я.

На фото «чорна пантера» буквально потопає в пір'ї, і при цьому не дивиться в кадр. Погляд її зосереджений у вікно.

Користувачі прийшли в невимовний захват від знімка. Менше ніж за добу він зібрав майже 100 тисяч лайків та коментарів.

Фолловери написали, що Наомі виглядає сногшитбательно.

Зазначимо, у 1990-х роках Наомі була дуже популярною, але час минув і зірка вже не так цікава публіці, як раніше.

Крім того, у світі ходять легенди про непростій характер "чорної пантери". Репутація зірки з-за цього неабияк постраждала.

Раніше ми писали, Наомі Кемпбелл постала в ліжку оголеною. Зірка лежала головою на подушці і дивилася в камеру.

Судячи з усього, вона накрилася ковдрою, при цьому засвітивши оголені груди.

Розпущене волосся спустилися вниз і прикрили другу молочну залозу.

На її тілі можна помітити ланцюжок, а на руці - блискучі браслети.

"Селфи неділю", - зірка підписала знімок.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"

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