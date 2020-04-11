Модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала серію пікантних знімків

Як передає Politeka.net популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Квітко зовсім не соромиться публікувати гарячі знімки та відео, але на цей раз Настя переплюнула навіть себе.

Мало того, що вона знялася лише в білизні, але ще й запропонувала оцінити своє тіла з трьох різних ракурсів.

Вбралася Настя в просто мікроскопічну білизну, яка дозволила розглянути всі її нереальні форми.

Модель вирішила поцікавитися, який знімок найбільше сподобався її шанувальникам.

Явним переможцем стало фото, на якому Настя ледь не засвітила самі таємне місце.

Варто відзначити, що такий відвертий фотосет зібрав вже понад 200 тисяч лайків.



Свою популярність модель отримала після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

У віці 17 років почала кар'єру моделі.

Прихильники "Російської Кардаш'ян" захоплені її розкішними формами. Під знімками в Instagram Квітко пишуть чоловіки зі всього світу. Вони вважають її найкрасивішою жінкою на планеті і мріють про її грудях і сідницях. Проте зізнаються, що брюнеткою вона подобалася їм більше.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.