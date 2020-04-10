Російська актриса Анна Семенович без комплексів роздяглася і зняла відео під час купання
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася відвертими кадрами на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).
Анна Семенович розповіла, як бореться з китайським вірусом. Незважаючи на карантин, їй час від часу доводиться виходити з дому. Тому кожен раз, коли повертається, популярна актриса і співачка проводить дезінфекцію для всього тіла.
У короткому ролику оголена Анна Семенович ніжиться у ванній, демонструючи частина видатного бюста. При цьому зірка повертає голову і млосно грає поглядом.
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"Після кожного виходу на вулицю , приходжу додому і роблю повну дезінфекцію! Набираю ванну з сіллю , додаємо соду і багато мила, на всяк випадок! А як робите ви?", - написала вона в описі.
Користувачі соціальної мережі написали багато коментарів і засипали Анну Семенович компліментами:
"Красива дівчина 🌷"; "Аннечка молодчина. Ванна очищає від усіх бактерій"; "Ганнуся, ви прекрасні 😍"; " Страшненько 😳😁😁"; "Анютка,класно вийшло!!!Приємною тобі ванни!!!🤣😃🥰😘😘😘🤗🤗🤗"; "Ммммм яка краса, а вам особистий дезінфектор випадково не потрібен, 🌹🌹🌹😉".
Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".
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