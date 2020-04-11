Американська фітнес-модель Ніколь Амато продемонструвала достоїнства, опублікувавши селфі в Instagram

Зірка не втрачає можливості виставити напоказ соковиті форми, пише Рoliteka.net. На цей раз модель постала не тільки в гарячому, але і стильному образі.

Ніколь позувала в масці, на якій є значки "Шанель".

Амато була у чорній маєчці з глибоким декольте, з якого, можна сказати, визирали соковиті принади. Маєчка облягла пружні груди, але насолодитися краєвидами було нелегко - адже модель одягла сумку через плече, ручка якої закрила найцікавіше.

На шиї Амато блищав ланцюжок з кулоном, крім цієї прикраси, її образ завершували різні браслети, годинник, окуляри і манікюр.

Зірка дивилася в камеру, доторкнувшись до окулярів пальцями. Також на голові помітна висока чолка, або пучок волосся, який модель опустила мало не на лоб.

За 16 годин пост зібрав понад 13 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали Амато, що вона прекрасна і сексуальна.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в Сториз в сірому топі і чорних лосинах. Спортивна форма ідеально підкреслила красу моделі. Тонка талія, сталевий прес і підкачені ніжки видно неозброєним оком. Зірка просто незрівнянна.

Американська знаменитість представила фанатам те, як їде на тренування.

Варто відзначити, що у Ніколь гарні довгі вії, а також пухкі губи, які, ймовірно, зовсім не натуральні.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато з'явилася в короткому тісному спортивному топі, який виділив її пружні груди. Довжина топа дозволила розглянути сталевий прес моделі.

Тонку талію підкреслили тісні лосини на високій посадці.

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