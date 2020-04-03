Зірка вирішила показати все, на що здатна

Американська фітнес-модель Ніколь Амато здивувала шанувальників кадрами зі зброєю

Зірка опублікувала в Instagram фото і відео, на яких позувала не тільки зі зброєю, але і в спокусливому вигляді, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель була у прозорому топі, який натягнувся на її пишних грудях. Ймовірно під одягом не було нижньої білизни, що додало фото деякої пікантності.

Також зірка позувала в трусиках, на які був начеплений пояс з наручниками. На одній руці виблискував браслет, а в другій - модель тримала пістолет.

Завершували її образ стильні окуляри.

На інших кадрах зірка в іншому вбранні, майці і шортах, стріляє з рушниці, а потім цілує її.

"Спасибі всім нашим героям, медсестрам та лікарям у цей дуже важкий час. Молитви і любові всім вам". - підписала кадри зірка.

За годину пост зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів.

«Вау, моя дівчинка 🔥🔥🔥», «Чорт, милашка», «Розкрадачка гробниць ...👏🏻💪🏻», «Постріли 🔥», «Ти просто чудова, боже мій! це так химерно - благословеня і любові тобі, ти чудова», «Чорт візьми, ви надзвичайні, По-перше, у вас є такі навички стрільби. По-друге, за слова про те, що дорожите усіх медсестер і лікарів у важкий час 🙏 і що вони герої 🙏 залишайтеся в безпеці, дорога 🙏", - написали іноземні користувачі мережі.

Нагадаємо, Ніколь Амато з'явилася в короткому тісному спортивному топі, який виділив її пружні груди. Довжина топа дозволила розглянути сталевий прес моделі.

Тонку талію підкреслили тісні лосини на високій посадці.

Дівчина на одному з кадрів була в кепці, а в інших распутила довге чорне волосся.

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