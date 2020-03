View this post on Instagram

🌟 У американської зірки реаліті-шоу, актриси та моделі Кім Кардаш'ян свої методи боротьби з коронавірус!😅 З таким вбранням нічого не страшно!😉🤭❤ #журнал_натали #тизiрка #natalimagazine #misisua #tioro_globus #натали_стиль #натали_мода #натали_шоубиз #шоубиз #natalimagazine #insta #fashion #style #art #beauty #blogger #lifestyle #бизнес #иринатрухачева #natalia#magazine #марафон #кімкардаш'ян #модель #мода #ластик #коронавірус