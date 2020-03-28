Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян затягнула свої форми в латекс

Зірка часто одягає латексні костюми, що підкреслюють її тонку талію і пишні стегна, пише Politeka.net.

На нещодавно опублікованому знімку модель позувала також в гумовому костюмі. Матеріал натягнувся на її пишних принадах: грудях і стегнах. Також були підкреслені стрункі ніжки.

Кардашьян здивувала вибором взуття - на ногах красувалися сланці на підборах з прозорими лямками.

Варто відзначити, що на фото у Кім коротка стрижка, мабуть, вона одягла одну зі своїх перук.

Пишні вії і відблискуючі пухкі губи - чудово доповнюють образ зірки.

Кім позувала на кріслі і пуфі всіляко демонструючи свою фігуру, а що щодо костюма - так і хочеться сказати: "Ось це натягнувся".

"Подивилася фотографії, зроблені з моєї останньої поїздки в Париж. Бажаю всім здоров'я і безпеки в ці важкі часи", - написала Кім.

За 12 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захопилися Кім, її формами та стилем.

Нагадаємо, з'явилося відео, як Кім Кардашьян одягає латексний костюм. Виявляється, знаменитість не може сама цього зробити, їй допомагає кілька людей.

Нелегкий процес натягування не обходився без нецензурних слів.

Для того, щоб все проходило гладше, знадобилася змазка, яку бризкають на неслухняний латекс.

Після того, як вузький костюм був надітий, зверху Кім накинула піджак і завершила образ латексними рукавичками.

В одному з постів написали, що Кім Кардашьян в такому вбранні не страшний коронавірус.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула засмагле тіло в один білий піджак.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Кардашьян окутала принади в чорний оксамит, виглядає вражаюче.

Також Politeka писала, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми.