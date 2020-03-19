Модель Ебігейл Ретчфорд порадувала своїх фанів новим відвертим знімком
Зірка мережі покрасувалася у темній і частково мереживній напівпрозорій білизні з підв'язками, пише Politeka.net.
За знімку зі сторіз фігуриста Ретчфорд повернулася спиною до об'єктиву і тим сами продемонструвала на камеру свою об'ємну "п'яту точку". Витончені мережива і рівні пояски-вставки темної білизни вигідно підкреслили всю красу оголеного тіла знаменитості.
Крім того, артистка позувала в світлих панчохах і пронизливо дивилася в об'єктив, повернувши голову, вона також ніби обхопила себе руками.
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Зазначимо, що прокоментувати фото інстамоделі у її шанувальників цього разу не було можливості, але раніше під такими ж гарячими, як фото сьогодні постами пишногрудої красуні вони неодноразово зазначали: Ебі - ідеал жіночності і краси, але іноді геть забуває про пристойність.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в розстебнутому джинсовому топі на гудзиках. Пишні груди моделі ледь не випадали. Дівчина притиснула її руками, піднісши одну до бличчя.
Ебі зробила повітряний поцілунок, подивившись в камеру.
Пишні вії, темні брови й блискучі губи - чудово виглядали на обличчі красуні.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд постала в прозорому вбранні на дивані.
Можна було помітити, що вона водить камерою по тілу, демонструючи гарне тіло. На задньому фоні видно туалетний столик і вікно.
Однак шанувальники Ретчфорд залишилися без можливості що-небудь відкрито сказати – кадри вона розмістила в Stories.
Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд позувала в купальнику, на якому намальовані черешеньки. При цьому зірка спустила штани, елегантно оголивши свою головну гордість.
Як можна помітити, зірка позує на тлі заходу сонця.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд предстала у прозорому вбранні без білизни, яке елегантно підкреслює форми зірки.
Як можна помітити, крім сукні на дівчині красується блискучий поясок і браслет. Доповнює образ гарний макіяж.
Нагадаємо, апетитна Ебі Ретчфорд засвітила зайве у відвертому топі.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Ретчфорд скинула одяг і показала все, що могла.
Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд засунула свою гідність у вузький топік.