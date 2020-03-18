"Російська Кім Кардашьян" Анастасія Квітко практично щодня радує своїх шанувальників відвертими кадрами в мережі

Останній на даний момент раз не став винятком і фігуриста красуня показала мега-відвертий кадр в купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Квітко.

Так пишногруда блондинка позувала в червоному купальнику а-ля "рятувальники Малібу" і найприкметніше на фото зі сторіз інстадіви, як виявилося, були її підкачані або силіконові сідниці. Артистка буквально випятила практично нічим неприкриту "п'яту точку" на камеру. Ракурс був крупним, мабуть, модель мріяла про такі ж величезні захоплення її фоловерів на свою адресу. "Положення рятував" лише грайливий смайл на інтимному, як би це дивно не звучало, місці зірки.

Зазначимо, що у підписників Насті не було можливості прокоментувати фото, але вони могли "свайпнути" на фотокартці вгору і, найімовірніше, далі для них повинна відкритися "повна картина" у вигляді фігури інстамоделі.

До цього ми писали, що Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардаш'ян", показала чергове провокаційне фото від якої неможливо відвести погляд.

Зараз Анастасія Квітко живе в Лос-Анджелесі і отримує контракти з відомими фотографами. На її сторінці дуже мало фотографій в закритому одязі - в основному, в крихітних купальниках і білизна, що вона рекламує.

За блогом Квітко, дівчата з нестандартною фігурою, відразу почали стежити тисячі передплатників. Зараз їх кількість перевищує 10 мільйонів. Кожен новий знімок викликає хвилю захоплення в мережі.

Нове фото не стало винятком. Анастасія Квітко поділилася в Инстаграме кадром, на якому вона зображена сидить за столом. До камери модель була повернута спиною, а тому її пружна "п'ята точка" і пишні форми опинилися у всіх на виду.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.