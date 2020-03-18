Фітнес-модель Ана Чері гріється на сонечку у відкритому купальнику

Зірка мережі покрасувалася біля басейну і зблизька показала свою бездоганну фігуру, пише Politeka.net. На знімку модель з'явилася в яскравому бікіні.

На знімку Ана присіла біля басейну і спустила ноги у воду, кульпаник лимонного кольору вигідно підкреслив всі переваги спортивної фігури знаменитості, на ній також був стильний сонцезахист і красуня поправляла рукою зачіску при всьому при цьому.

Шанувальникам така фігуриста красуня, зрозуміло, підняла настрій - вони зазначили, що яскраве фото одразу ж врізається пам'ять, як і сама модель:

"Красуня"

"Гаряче"

"Неймовірна"

"Ефектно, мрію про..."

Нагадаємо, Ана Чері позувала в тонких трусиках-бікіні. А напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.

Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.

Варто відзначити, що на ноги Ана Чері, ймовірно одягла чорні ботфорти з зав'язочками, частина яких виглядала на фото.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в чорній майці з бантиком в зоні декольте і капелюшку. Волосся в цей раз у неї було розпущено.

На тлі можна побачити завалений горизонт, небо і вітряки. Очі на кадрі чомусь виявилися закритими.

Фанати не змогли відкрито оцінити фотографію або написати коментарі, через те, що знімок був опублікований в сторіс Інстаграму.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.