Фітнес-модель Ана Чері гріється на сонечку у відкритому купальнику
Зірка мережі покрасувалася біля басейну і зблизька показала свою бездоганну фігуру, пише Politeka.net. На знімку модель з'явилася в яскравому бікіні.
На знімку Ана присіла біля басейну і спустила ноги у воду, кульпаник лимонного кольору вигідно підкреслив всі переваги спортивної фігури знаменитості, на ній також був стильний сонцезахист і красуня поправляла рукою зачіску при всьому при цьому.
Шанувальникам така фігуриста красуня, зрозуміло, підняла настрій - вони зазначили, що яскраве фото одразу ж врізається пам'ять, як і сама модель:
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Нагадаємо, Ана Чері позувала в тонких трусиках-бікіні. А напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.
Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.
Варто відзначити, що на ноги Ана Чері, ймовірно одягла чорні ботфорти з зав'язочками, частина яких виглядала на фото.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в чорній майці з бантиком в зоні декольте і капелюшку. Волосся в цей раз у неї було розпущено.
На тлі можна побачити завалений горизонт, небо і вітряки. Очі на кадрі чомусь виявилися закритими.
Фанати не змогли відкрито оцінити фотографію або написати коментарі, через те, що знімок був опублікований в сторіс Інстаграму.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.