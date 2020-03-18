Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова постала перед шанувальниками у стильному луці

Красуня затягнула форми у незвичну сорочку з гудзиками набік, пише Politeka.net.

Зірка постала у вбранні, яке виділило її малі обсяги і одягла пояс з літерами одного з відомих брендів. Виділена талія, так, що стегна стали більш помітні.

Анфіса позувала з красивою укладкою, дивлячись в бік або в камеру. Вона посміхалася.

На губах телеведучої - рожева помада, а на повіках рівні стрілочки.

В пості Чехова розповіла, що побувала у свого стиліста, який освіжив їй колір волосся. За її словами, незважаючи на коронавірус і карантин, у перукаря багато роботи.

"Все-таки ні одна епідемія не може вбити в жінках бажання бути красивими😍", - підписала знімки російська знаменитість.

За 14 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Анфіса, у тебе посміхається тільки рот. Все інше похмуро", "Анфіса привіт, я втратив сенс життя взагалі,як бути?може померти?", "Анфіса, милашка і очаровашка, мені дуже подобається ваша сорочка! Обожнюю синій колір в будь-яких його відтінках)🔥🔥", "Моя улюблена Сорочка ❤️❤️❤️", "І навіть ця чорна сорочка шалено красива, як синя😂", "Класна стрижка! Колір волосся 🔥🔥🔥", "Скільки коштує така стрижка ? Вам дуже пасує 😍", "Вауууу, красуня😍😍😍😍😍", "Дуже красива Анфіса 🔥", "Анфіса, сорочка 🔥відзначте, пліз", "У вас шикарне волосся і сорочка !!!👍🏻🎈", "Стрижка більш молодить❤️❤️", "Як завжди шикарні 👏👏😍😍😍", "Вид шикарний💖👍", "Колір дійсно змушує хвилюватися моє сердешко!", "Відмінна зачіска👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова постала в легкому платті з немаленьким декольте. Вбрання не тільки виділило пишні груди знаменитості, але і тонку талію. Пишну спідницю розвіював вітер.

Анфіса доповнила літній образ сонячними окулярами і маленьким ланцюжком на шиї.

Красуня посміхалася, піднявши голову до неба. Вигляд у неї був щасливий.

На час карантину зірка планує піти на курси, подивитися серіал і зайнятися іншими речами, на які не вистачало часу.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

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