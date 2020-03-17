Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала шанувальників новими фото з відпочинку

Зірка позувала на пляжі біля пальми, пише Politeka.net.

Чехова з'явилася в легкому платті з немаленьким декольте. Вбрання не тільки виділило пишні груди знаменитості, але і тонку талію. Пишну спідницю розвіював вітер.

Анфіса доповнила літній образ сонячними окулярами і маленьким ланцюжком на шиї.

Красуня посміхалася, піднявши голову до неба. Вигляд у неї був щасливий і невимушений.

"Життя підносить нам новий урок! Обставини бувають сильніші за нас😬 І, запускаючи кульку в небо, ми їх точно не замовляли🤷🏻‍♀️", - написала Чехова.

Зірка зізналася, що навіть не могла уявити, як між країнами закриють кордон.

"Спочатку я почала відчувати себе ув'язненою, адже з моєю пристрастю до подорожей міжнародний карантин, все одно що в'язниця☹️ Але, згадавши про улюблений «потік» і моє прагнення до усвідомленості, я зупинила потяг сумних думок, і почала прикидати, як я можу використовувати дані карантинні обставини собі на користь🤔", - продовжила зірка.

Далі артистка розповіла, що планує піти на курси, подивитися серіал, розібрати всі речі в будинку, позбутися від купи непотрібного і так далі.

"Може, нарешті, запущу свої вебінари, які давно зріють, але все руки не доходять до їх втілення😬 Ну і, нарешті, стану зразковою Матір'ю, кожен день, проводячи час з дитиною🤗 А у вас які плани на карантин?", - поцікавилася телеведуча.

За 40 хвилин пост зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів.

"до Речі, все символічно😂 символ року кораблик🛥, що потонув у воді 🌊... 😂намандрувалися нині(", " Поїхати в Сочі з дітьми)", "Анфіса . Ви краса !!! Любимо вас ❤️🌹На Алтай , Курили плануєте ? ... мемуари теж можна починати писати 😂👌", "Подорожям бути! Ельбрус, Алтай, Байкал, Далекий схід... стільки місць, не затертих локацій і нових вражень...", "Лялечка", " А йога такий же обряд антихриста, він теж вибірково знищує людей, los angeles вашу матір)))", "Буду зразковою матір'ю звучить смертельно😂😂😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

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