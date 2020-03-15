Анастасія Квітко - більш відома, як "російська Кардашьян", вирішила показати свої спокусливі форми зблизька і при цьому під наряд "забула" надіти бра

Як повідомляє Politeka.net, Анастасія Квітко поділилася новими спекотними кадрами в своїх сторіз. На відео видно, як Настя красується біля дзеркала в модній кофтині з відкритими плечима і при цьому також видно, що зірка мережі під неї явно не одягла бюстгальтер.

Пишний бюст моделі буквально випирає з-під наряду тьмяного помаранчевого або червоного кольору, своє або ж, що не виключено, нарощене густе волосся Настя розпустила, крім того, вона була в обтягуючих штанах і блиснула підтягнутим животом, тонкою талією і підкачаними сідницями.

Відзначимо, що можливості прокоментувати кадри у фанів Квітко не було, але вони можуть надсилати їй особисті повідомлення в якості відповіді на її сторіз. Раніше у коментарях під публікаціями Анастасії її шанувальники зазначали, що у Насті "неймовірна фігура" і взагалі - вона просто "дівчина-мрія".

Раніше Анастасія Квітко поділилася в Інстаграмі кадром, на якому вона зображена сидичи за столом. До камери модель була повернута спиною, а тому її пружна "п'ята точка" і пишні форми опинилися у всіх на виду.

Прозора кофта, через яку модель засвітила білизну, вузькі джинси з високою посадкою зробили образ дівчини виразно гарячим і ексцентричним. Але Квітко такі провокаційні експерименти в задоволення, адже шанувальники тут же кинулися обговорювати лук своєї улюблениці та її вражаючі розміри.

В коментарях до фото можна зустріти чимало теплих слів та компліментів від шанувальників для пишнотілої моделі.

Також раніше повідомлялося, що модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян завдяки її значним формами, в черговий раз забула про пристойність, засвітивши зайве.