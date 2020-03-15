Модель показала, як треба виглядати під час карантину

18-річна француженка Тілан Блондо, яка з дитинства займається модельним бізнесом, показала, як одягається під час епідемії коронавіруса

Модель ще в юних роках отримала звання "найкрасивішої дівчинки в світі". Як передає Politeka.net, красуня опублікувала нове фото в літаку.

«Залишайтесь у безпеці! Зберігайте спокій, дихайте і мийте руки!!! ❤️ посилаю любов усім !!!!», – написала вона з літака.

На фото вона позує сидячи в літаку, про що можна судити по круглого віконця поруч з нею. На її голові рожева шапка, а закриває півобличчя маска, причому не медична, а звичайна із паролону. А на шию вона одягла зверху спортивної толстовки металевий ланцюг.

В коментарях шанувальники Тілан зазначили, що її маска не захистить від хвороби, і звинуватили її в тому, що вона з епідемії робить модний напрям: «Ви повинні носити маску, тільки якщо ви заражені! Будь ласка, будьте обережні, ця хвороба – не тенденція!».

Нагадаємо, що Тілан Блондо взяла участь у фотосесії, яка пройшла на міській вулиці, і подякувала за дивовижні кадри фотографа.

Тілан вибрала невигадливу зачіску, просто зібравши волосся в хвіст, зате ідеальний макіяж природних тонів чудово доповнив її чудовий образ.

"Спасибі @miumiu від мене ❤️ !! Завжди красиве шоу, щоб подивитися 👏🏼", - написала Тілан в соцмережі.

Шанувальники не втрималися, щоб не засипати дівчину компліментами. За півдня фото зібрали майже 100 000 "лайків".

"Я хочу виглядати як ти! 😍"

"Нереальна"

"Чому ти така красива? Чесно заздрю тобі😂😂"

"кращий зовнішній вигляд коли-небудь !! 😍"

"Приголомшлива 🔥"

Раніше ми повідомляли, Тілан здивувала нестандартним фото в жовтому худі, окулярах і з величезними м'якими іграшками Міки і Міні Маус. Модель, звичайно, постає в стильних, романтичних і, часом, навіть сміливих образах, то на цей раз, Блондо перетворилася в начебто в п'ятирічну дівчинку.

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