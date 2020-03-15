Модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала чергове провокаційне фото від якого неможливо відвести погляд
Як повідомляє Politeka.net, зараз Анастасія Квмтко живе в Лос-Анджелесі і отримує контракти з відомими фотографами. На її сторінці дуже мало фотографій в закритому одязі - в основному, в крихітних купальниках і білизні, які вона рекламує.
За блогом Квітко, дівчини з нестандартною фігурою, відразу почали стежити тисячі підписників. Зараз їх кількість перевищує 10 мільйонів. Кожен новий знімок викликає хвилю захоплення в мережі.
Нове фото не стало винятком. Анастасія Квітко поділилася в Інстаграмі кадром, на якому вона зображена сидичи за столом. До камери модель була повернута спиною, а тому її пружна "п'ята точка" і пишні форми опинилися у всіх на виду.
Прозора кофта, через яку модель засвітила білизну, вузькі джинси з високою посадкою зробили образ дівчини виразно гарячим і ексцентричним. Але Квітко такі провокаційні експерименти в задоволення, адже шанувальники тут же кинулися обговорювати лук своєї улюблениці та її вражаючі розміри.
В коментарях до фото можна зустріти чимало теплих слів та компліментів від шанувальників для пишнотілої моделі.
Також раніше повідомлялося, що модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян завдяки її значним формами, в черговий раз забула про пристойність, засвітивши зайве.
Примітно, що Квітко позувала не сама, а зі своїм пухнастим вихованцем. Модель міцно притиснула білу собачку до грудей: "Нічого собі!" (дивлячись на ці спекотні знімки, ймовірно, хотіли б опинитися на місці її улюбленця).
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.