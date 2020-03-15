Модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала чергове провокаційне фото від якого неможливо відвести погляд

Як повідомляє Politeka.net, зараз Анастасія Квмтко живе в Лос-Анджелесі і отримує контракти з відомими фотографами. На її сторінці дуже мало фотографій в закритому одязі - в основному, в крихітних купальниках і білизні, які вона рекламує.

За блогом Квітко, дівчини з нестандартною фігурою, відразу почали стежити тисячі підписників. Зараз їх кількість перевищує 10 мільйонів. Кожен новий знімок викликає хвилю захоплення в мережі.

Нове фото не стало винятком. Анастасія Квітко поділилася в Інстаграмі кадром, на якому вона зображена сидичи за столом. До камери модель була повернута спиною, а тому її пружна "п'ята точка" і пишні форми опинилися у всіх на виду.

Прозора кофта, через яку модель засвітила білизну, вузькі джинси з високою посадкою зробили образ дівчини виразно гарячим і ексцентричним. Але Квітко такі провокаційні експерименти в задоволення, адже шанувальники тут же кинулися обговорювати лук своєї улюблениці та її вражаючі розміри.

В коментарях до фото можна зустріти чимало теплих слів та компліментів від шанувальників для пишнотілої моделі.

Також раніше повідомлялося, що модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян завдяки її значним формами, в черговий раз забула про пристойність, засвітивши зайве.

Красуня поділилася пікантними кадрами в "сториз" в Instagram. Так, Анастасія з'явилася у сірому топі і синіх лосинах. При чому зірка "забула" вдягти спідню білизну: приголомшливий вид відкривається на її неосяжні пружні принади.

Примітно, що Квітко позувала не сама, а зі своїм пухнастим вихованцем. Модель міцно притиснула білу собачку до грудей: "Нічого собі!" (дивлячись на ці спекотні знімки, ймовірно, хотіли б опинитися на місці її улюбленця).