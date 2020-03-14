Модель і інстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян завдяки її значним формам, в черговий раз забула про пристойність, засвітивши зайве

Як передає Рoliteka.net, красуня поділилася пікантними кадрами в "сторіз" в Instagram. Так, Анастасія з'явилася у сірому топі і синіх лосинах. При чому зірка "забула" вдягти спідню білизну: приголомшливий вид відкривається на її неосяжні пружні принади.

Примітно, що Квітко позувала не сама, а зі своїм пухнастим улюбленцем. Модель міцно притиснула білу собачку до грудей: "Нічого собі!" (дивлячись, на ці спекотні знімки, ймовірно, багато хто хотів б опинитися на місці її песика).

Квітко опрацювала кадри в спеціальному додатку, "примальовувавши" вінок з сердечок до голови. Дівчина грайливо дивиться в об'єктив, заманюючи фанатів помилуватися на її розкішну фігуру.

Раніше ми повідомляли, російська Кардашьян розбурхала спекотним виглядом, прикрившись лише шаллю золотистого кольору. Красуня постала абсолютно голою, позуючи на тлі пальми. Злегка розпатлана модель опустила погляд вниз, недбало притиснувши до себе тканину так, щоб шанувальники змогли насолодитися її апетитними формами. І, дійсно, таку значну красу важко чимось повністю прикрити.

«Божественний вигляд!», «ідеальне тіло!», «богиня», «виглядаєш приголомшливо», «хороша, чортівка», «як же можна бути такою красивою?», «ти єдина і найкраща!», «бомба!», - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як Квітко сполохала фоловерів кадром, зробленому в кафе. Красуня сидить за столиком, опершись рукою і злегка нахилившись вперед. Неможливо не помітити вражаючий бюст: Анастасія одягла блузу з максимально глибоким вирізом, що здається, ніби її "кокоси" ось-ось випадуть. Спекотне фото викликало небувалий ажіотаж у фоловерів.

«Ось це бомби! Зараз випадуть ж!», «божественний вигляд», «це фото заряджає енергією», «ти неймовірна і божевільна», «на це можна дивитися вічно», «так виглядає насолода», - шанувальники розсипалися в компліментах.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.