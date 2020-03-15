Американська фітнес-модель Ніколь Амато опублікувала відвертий знімок у своєму Instagram
Зірка з'явилася в одній нижній білизні, пише Рoliteka.net.
Красуня виставила свою пружну п'яту точку в крихітних мереживних бікіні. Ліфчик на тонких бретельках обвив майже всю спину моделі.
Великі груди ледь трималися в тонкому мереживному ліфчику.
Вигини тіла Амато заворожили. Струнка красуня стояла боком, засвітивши найсоковитіші місця: "Розміри вражають". Крім того, на боці Ніколь можна помітити татуювання у вигляді китайських ієрогліфів.
Гаряча сестра Лободи затьмарила зірку своєю красою: «Шикарна жінка»
Нові зараження коронавірусом в Україні, термінове рішення Ради і атака долара – головне за ніч
Рахунки українців заганяють в мінус: ПриватБанк пояснив, що відбувається
Знайдено ліки від коронавіруса, людство врятовано: "Потрібно змішати..."
Завершували розпусний образ аксесуари.
Ніколь нахилила голову вбік, розпустивши пишне волосся.
На обличчі красуні виділяються темні брови і пишні вії. Дівчина злегка виставила вперед пухкі губи, додавши образу певної пікантності.
"Чи повинна я повернутися до короткого волосся?", - поцікавилася зірка у передплатників.
За 10 годин пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу компліментів своєму кумиру. Вони захоплювалися її тілом, написавши, що та бомба. Крім того, обговорили питання короткого волосся: деякі писали - теперішня довжина краще, а інші - навпаки, а решта відзначали, що Амато виглядає шикарно з будь-яким волоссям.
Нагадаємо, Ніколь Амато розмістила фото, на якому постала практично голою - лише білі смужки прикрашали її тіло і прикривали найпотаємніші місця.
На знімку зірка позувала в зелених рослинах. Вона трохи вигнулась і продемонструвала свій пружний прес. Незважаючи на те, що великі груди були сховані під білим малюнком, все одно вона сильно виділялася і відвести від неї погляду було неможливо.
Великі груди, сталевий прес, тонка талія і підкачені ніжки - в Амато ідеально все.
Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала, ймовірно, голою. Вона прикрилася плащовою тканиною різних кольорів. З-під покривала виднілося оголене тіло. Амато ніби обняла тканину ногами, в той же час розкинувши їх по сторонах.
Зірка витягла руки, поклавши одну з них на грудях, а другою - доторкнулась до обличчя.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла: "Чудово"
Також Politeka писала про те, що знаменита фітнес-модель звела з розуму рельєфами в блискучому бікіні: "Ідеал"