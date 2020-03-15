Американська фітнес-модель Ніколь Амато опублікувала відвертий знімок у своєму Instagram

Зірка з'явилася в одній нижній білизні, пише Рoliteka.net.

Красуня виставила свою пружну п'яту точку в крихітних мереживних бікіні. Ліфчик на тонких бретельках обвив майже всю спину моделі.

Великі груди ледь трималися в тонкому мереживному ліфчику.

Вигини тіла Амато заворожили. Струнка красуня стояла боком, засвітивши найсоковитіші місця: "Розміри вражають". Крім того, на боці Ніколь можна помітити татуювання у вигляді китайських ієрогліфів.

Завершували розпусний образ аксесуари.

Ніколь нахилила голову вбік, розпустивши пишне волосся.

На обличчі красуні виділяються темні брови і пишні вії. Дівчина злегка виставила вперед пухкі губи, додавши образу певної пікантності.

"Чи повинна я повернутися до короткого волосся?", - поцікавилася зірка у передплатників.

За 10 годин пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів своєму кумиру. Вони захоплювалися її тілом, написавши, що та бомба. Крім того, обговорили питання короткого волосся: деякі писали - теперішня довжина краще, а інші - навпаки, а решта відзначали, що Амато виглядає шикарно з будь-яким волоссям.

Нагадаємо, Ніколь Амато розмістила фото, на якому постала практично голою - лише білі смужки прикрашали її тіло і прикривали найпотаємніші місця.

На знімку зірка позувала в зелених рослинах. Вона трохи вигнулась і продемонструвала свій пружний прес. Незважаючи на те, що великі груди були сховані під білим малюнком, все одно вона сильно виділялася і відвести від неї погляду було неможливо.

Великі груди, сталевий прес, тонка талія і підкачені ніжки - в Амато ідеально все.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала, ймовірно, голою. Вона прикрилася плащовою тканиною різних кольорів. З-під покривала виднілося оголене тіло. Амато ніби обняла тканину ногами, в той же час розкинувши їх по сторонах.

Зірка витягла руки, поклавши одну з них на грудях, а другою - доторкнулась до обличчя.

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