Модель Ебігейл Ретчфорд постала перед шанувальниками у кількох відвертих образах - найефектнішим виявився той, де вона покрасувалася в білизні

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторіз сторінки в Instagram.

Так модель позувала у відкритому спецодязі рожевого кольору, топі та лосинах, які просвічують, а також чоботях і чорній білизні з тілесними вставками, паску з підв'язками і у досить зухвалій позі при цьому.

Зазначимо, що можливості прокоментувати ці знімки Ебі у її фанів не було, але раніше вони писали, що модель така красуня, що «аж дух захоплює» і постить «бомбезні кадри».

До цього ми писали, що модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала шанувальників відвертим знімком у міні-білизні.

«Ух, малятко, ти прекрасна», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Рэтчфорд позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бомба!», «чиста насолода», «ось це вигини!», «неймовірна! Обожнюю такі кадри», «соковито, немає слів», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса із США Ебігейл Рэчтфорд захопила мережу новим знімком

На цей раз пекуча брюнетка продемонструвала свої довгі стрункі ноги в сміливому образі.

На знімку 27-річна красуня позує на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.

Нагадаємо, соковита Ебі Ретчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Ретчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.