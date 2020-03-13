Відома російська співачка Анна Семенович показала п'ятничне фото в Instagram

На кадрі Семенович позує в халатику, які подвязала поясом. Ганна в цей раз позувала в кріслі, а образ доповнила прямими розпущеним волоссям і каблуками. На тлі можна побачити килим, книжкові полиці, камін, а також торшер. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім веселої п'ятниці 13 .............. Як плануєте провести вечір?", - написала Анна під фото.

Фанати встигли поставити майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Красуня! :) всіх благ вам:)", "Ганна ви шедевр краси! Ви сексуальна й прекрасна!", "Ну дуже сексуально,Шерон Стоун відпочиває", "Піду в зал, качати горіх", "які прекрасні ніжки!!!!!", "Готова до кидка)хижачка)))красуня)", "Постараюся вижити, боротьба за життя кожну мить".

Раніше ми повідомляли, що 40-річна російська співачка Анна Семенович збентежила шанувальників занадто відвертим кадром.

Артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливій образі. На співачці червоне плаття з оригінальним верхи, спадаючим хвилями на зону декольте, яка здатна звести з розуму будь-кого. Семенович обамою фотографувалися крупним планом, засвітивши шикарний бюст. Заради жаркого знімка Аня зібрала волосся вгору і завдала помітний макіяж, зробивши акцент на червоних губах. Артистка нібито збентежено опустила погляд, однак, водночас натякаючи шанувальникам поглянути на її "безмежні океани", обтягнуті щільною тканиною сукні.



Повідомлялося, що російська співачка Анна Семенович вбралася в сукню з відвертим вирізом і засвітила зайве.

Так, Семенович вітає чоловіків з «їх святом» під час застілля в кафе. Після цього вона переводить камеру на свою подругу, яка говорить: «Буду карати» і тримає в руках ремінь.

Нагадаємо, безсовісна Семенович заворожила величезними "океанами"

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