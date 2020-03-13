Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", розповіла про свої бажання і показала фото в Instagram

На кадрі Котова позує в чорному боді. Стегна при цьому в неї були повністю відкритими. Тетяна стояла на одній нозі за кермом велосипеда. Образ вона доповнила синіми шкарпетками і білими кросівками. Волосся у співачки були розпущені. На тлі можна побачити клумби, а також якась будівля. Фото вийшло сонячним і досить пікантним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"вкотре переконуюся, що потрібно завжди говорити про свої бажання і посилати їх у космос. Вчора я планувала поїхати на детокс, так як духовне очищення під час посту завжди краще супроводжувати і фізичним. І вибирала, куди саме полетіти, так як деякі рейси все ж зараз закривають. Але ідеальне місце я знайшла куди ближче - в Підмосков'ї!", - написала Тетяна.

Фанати встигли поставити майже півтори тисячі за двадцять хвилин і написали кілька коментарів:

"Бажана яка", "Красуня, супер фігурка", "Ох, яка спекотна", "Ух, ну і корми, вогонь", "Частіше таких фотографій", "А якщо від голодування ще схуднеш? Я думаю ти так сексуально виглядати не будеш", "І ти реально катаєшся так за європейськими вуличками?".

Повідомлялося, що 34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця української групи "ВІА Гра" вирішила поговорити відверто з фанатами.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала за столиком в кафе, кокетливо дивлячись в об'єктив. На Тетяні біла футболка з тюльпаном на грудях і накинута на плечі рожева в'язана кофта. Артистка схилила голову до правого плеча і інтригуючі подивилася в камеру. На її обличчі ніби застигло німе запитання.

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