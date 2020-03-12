Відома російська співачка та екс-солістка гурту «Серебро» Ольга Серябкіна поділилася милими фото зі своїм улюбленцем

Знаменитість любить балувати своїх підписників досить відвертими знімками, на яких не соромиться демонструвати свою фігуру. Однак, цього разу співачка постала перед шанувальниками у несподівано простому образі.

Як повідомляє Politeka, Серябкіна запостила кілька нових фото в розділі Сторіз свого Instagram. На них вона позує в чомусь схожому на чорний пеньюар з мереживною вставкою і такий же чорний халатик. При цьому точно розглянути одяг співачки не можна. Крім того, можна помітити, що на обличчі у Серябкиной відсутня косметика. Її волосся недбало розпущене, а сама співачка сидить у невимушеній позі з оголеними ногами.

Варто відзначити, що позує Серябкіна не одна: у неї на руках сидить її песик. На одному зі знімків він навіть вирішив лизнути обличчя господині.

Втім, шанувальники зірки не змогли прокоментувати кумедний кадр, адже в розділі Сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали про те, що новий знімок Серябкіної з'явився у фан-групі зірки в Instagram.

На фото співачка позувала у стіни з тарілками. Артистка вибрала чорний топ з пікантним вирізом і сіточкою в районі грудей.

Принади Серябкіної випирають і здається ось-ось здасться щось найпотаємніше. Зверху Оля взула блискучу куртку.

Зірка стояла в анфас, ніби витягнувши вперед пухкі губки. На її лиуе також виділяються брови і пишні чорні ресничик. Оля не посміхається, але залишається все такою ж красивою.

"Тут я не потрібна, Там я неможлива", - підписала знімок автори посту.

Також ми писали, що Оля Серябкіна позувала в шкіряному вбранні, поверх якого вирішила накинути джинсову курточку.

Поза зірки була не дуже пристойною, однак дівчину це явно не бентежить.

«Content killer. Сьогодні не можу зупинитись )) І не треба вибирати одну з фоток. Мені подобаються всі», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" вразила шикарними формами в сіточці і чорній шкірі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда екс-солістка "Срібло" посвітила солодкими місцями в одній сіточці.

Також Politeka писала, що экс-солістка «Срібло» в шкіряному вбранні застигла в непристойній позі.