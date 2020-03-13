Від зірки не відірватися

Американська фітнес-модель Ніколь Амато радує шанувальників відвертими знімками

На сторінці Instagram зірки можна помітити чимало фото відвертого характеру, в тому числі, де Амато оголена, пише Рoliteka.net.

Нещодавно Ніколь розмістила фото, на якому постала практично голою - лише білі смужки прикрашали її тіло і прикривали найпотаємніші місця.

На знімку зірка позувала в зелених рослинах. Вона трохи вигнулась і продемонструвала свій пружний прес. Незважаючи на те, що великі груди були сховані під білим малюнком, все одно вона сильно виділялася і відвести від неї погляду було неможливо.

Великі груди, сталевий прес, тонка талія і подкачені ніжки - в Амато ідеально все.

Красуня дивилася в камеру, її хвилясте волосся були розпущене. Дівчина прочинила губи.

Красуня заворожила своїми формами. Вона хвалиться ними абсолютно без сорому і тільки вражає своєю перевагою, аж дрож пробирає.

Відверте фото було опубліковано в сториз, тому користувачі мережі не змогли відкрито написати інстадіві компліменти. Однак, судячи з іншими постами, шанувальники завалюють зірку масою компліментів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані понад 600 тисяч осіб, і її популярність тільки набирає популярність.

Нагадаємо, Ніколь Амато народилася і зросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку.

Дівчина займається балетом і йогою. Також вона дотримується дієти.

Красуню помітили модельні агентства, з одним із них вона уклала контракт. Назва компанії "Ford Agency". Тепер фітнес-модель бере участь у європейських зйомках.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато похвалилася фігурою в блискучому бікіні.

Модель позувала, стоячи по коліно у воді басейну.

Блискучий купальник підкреслив бездоганні форми знаменитості: пишні груди і стегна.

Зірка також продемонструвала свою п'яту точку, тонку талію і сталевий прес.

На ній були видні різні прикраси. До того ж на обличчі крім брів виділялися пишні вії.

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