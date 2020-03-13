Американська фітнес-модель Ніколь Амато радує шанувальників відвертими знімками
На сторінці Instagram зірки можна помітити чимало фото відвертого характеру, в тому числі, де Амато оголена, пише Рoliteka.net.
Нещодавно Ніколь розмістила фото, на якому постала практично голою - лише білі смужки прикрашали її тіло і прикривали найпотаємніші місця.
На знімку зірка позувала в зелених рослинах. Вона трохи вигнулась і продемонструвала свій пружний прес. Незважаючи на те, що великі груди були сховані під білим малюнком, все одно вона сильно виділялася і відвести від неї погляду було неможливо.
Великі груди, сталевий прес, тонка талія і подкачені ніжки - в Амато ідеально все.
Разумков пішов на крайнощі, Рада вводить жорсткі обмеження через коронавірус: подробиці
Пандемія коронавіруса, переполох в Україні і стрибок курсу долара – головне за ніч
Могилевська приголомшила пікантною витівкою прямо на сцені: непристойні кадри облетіли мережу
Долина принизила Пугачову на очах у всіх: «Плюнула...»
Красуня дивилася в камеру, її хвилясте волосся були розпущене. Дівчина прочинила губи.
Красуня заворожила своїми формами. Вона хвалиться ними абсолютно без сорому і тільки вражає своєю перевагою, аж дрож пробирає.
Відверте фото було опубліковано в сториз, тому користувачі мережі не змогли відкрито написати інстадіві компліменти. Однак, судячи з іншими постами, шанувальники завалюють зірку масою компліментів.
Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані понад 600 тисяч осіб, і її популярність тільки набирає популярність.
Нагадаємо, Ніколь Амато народилася і зросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку.
Дівчина займається балетом і йогою. Також вона дотримується дієти.
Красуню помітили модельні агентства, з одним із них вона уклала контракт. Назва компанії "Ford Agency". Тепер фітнес-модель бере участь у європейських зйомках.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато похвалилася фігурою в блискучому бікіні.
Модель позувала, стоячи по коліно у воді басейну.
Блискучий купальник підкреслив бездоганні форми знаменитості: пишні груди і стегна.
Зірка також продемонструвала свою п'яту точку, тонку талію і сталевий прес.
На ній були видні різні прикраси. До того ж на обличчі крім брів виділялися пишні вії.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла: "Чудово"
Також Politeka писала про те, що знаменита фітнес-модель звела з розуму рельєфами в блискучому бікіні: "Ідеал"