Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася формами в обтягуючому одязі

На одних з недавніх знімків зірка з'явилася у відверому топі з глибоким декольте, пише Politeka.net.

Груди випирала з наряду і було відчуття, що зараз вистрибне.

Також Анфіса постала в чорних штанах на вискій посадці, які підкреслили її тонку талію. Шкіряні штани добре сіли на пишних стегнах зірки і виділили їх.

Чехова розпустила коротке волосся, вона посміхалася, або пристрасно дивилася в камеру. Красуня була на висоті.

В пості телеведуча докладно розповіла про свій образ і про фірму, яка їй дуже подобається.

"Склад тканин такий натуральний, ніби бабуся зв'язала дбайливими ручками з шерсті своїх улюблених баранчиків☺️☺️☺️", - розповіла Анфіса.

За годину пост зібрав понад 4500 лайків та багато коментарів.

"Стильно і дуже красиво👍", "Яка гарна жінка!🌹", "Вау😍😘", "Смачненько👌❤️❤️❤️", Вогонь🔥🔥🔥", "Боже, ви просто шикарні❤️👏", "Вам не пасують 🤷‍♀️", "Рожева пантера!", "Красива фігура", "Вічно молода красива модна", "штани на вас класно виглядають", "Анфіса, найкрасивіша і прекрасна жінка 👍👑💋😘", "👌 прямо красуня", "Красуня!!! Шикарна!!🌷", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса була в чорно-білій сорочці і чорній джинсовій спідниці. Довжина останньої дозволила помилуватися ніжками знаменитості.

Теледіва також позувала в чорних босоніжках на вискому і товстому каблуці. Завершувала її образ кепка на голові і поясок на тонкій талії.

Очі підкреслили чорні тіні, а на губах виднілася злегка рожева помада.

Раніше ми писали, що Анфіса, одягнена в чорний комбінезон і темні колготки, постала в різних ракурсах. У дівчини накручене волосся і зроблений яскравий макіяж.

За її словами, моделям plus size важливо вміти правильно позувати, щоб приховувати всі недоліки. Шанувальникам дуже сподобалися рекомендації Анфіси. Вони залишили під постом майже 21 тисячу лайків.

Користувачі мережі восхвалили фігуру знаменитості, написавши масу компліментів під постом.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

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