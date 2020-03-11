Екс-янгол «Victoria’s Secret» Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася в рекламі білизни - супермодель, яка народжувала, просто приголомшила фігурою

Наречена знаменитого актора Джейсона Стетхема і мати його сина Джека Оскара покрасувалася у світлій мереживній білизні. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram зоряної британки.

Зірка світових подіумів постала на студійних кадрах в легкій накидці, бра і трусиках, білизна була частково такою, що просвічує і красуня-артистка засвітила таким чином на камеру пікантні частини тіла. На фото, зокрема, видно пружні груди моделі, її підтягнутий живіт.

Шанувальники просто зачаровані Розі, вони пишуть, що мало того, що її природа нагородила такою бездоганною фігурою, так вона ще й володарка такого "янгольського" личка:

"Мрія"

"Сама ніжність"

"Неймовірно жіночно"

"Красуня!"

"Вау!!!"

Раніше ми писали, що інший екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол вирішила трохи попустувати на камеру - вона злегка розставила ноги, змахнув довгим світлим волоссям, кокетливо посміхалася і при всьому при цьому була в мінімалістичному за своєю формою пляжному вбранні.

На Кендіс був також невеликий топ поверх купальника, вона, зробивши публікацію, "засвітила" свої сідниці, стегна і частково груди.

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Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі та актор Джейсон Стетхем

Наречена знаменитого актора Джейсона Стетхема і мати його сина Джека Оскара - зірка світових подіумів. Вони разом вже чимало років, але не поспішають узаконити свої стосунки. При цьому пара виглядає дуже гармонійно.

Актор Деніел Редкліфф жив бурхливим життям - йому приписують чимало романів, так ще в січні 2012 року Редкліфф заявив, що перебуває у відносинах з асистенткою режисера Розі Кокер. Але вже в жовтні того ж року стало відомо про їх розрив. З 2012 року зустрічається з американською актрисою Ерін Дарк, яку зустрів на зйомках фільму «Убий своїх коханих». У 2014 році ходили чутки про їх заручини, але батько Ерін спростував їх.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Довгонога актриса-красуня Камерон Діас, яка нещодавно стала мамою щаслива, судячи з опублікованих в мережі фото, з гітаристом групи Good Charlotte Бенджі Медденом.

Легендарна актриса Ніколь Кідман і музикант Кіт Урбан щасливі разом – у них навіть один акаунт у популярній соцмережі, ніби як, на двох. Парочка охоче позує перед фотографами, а Ніколь іноді, відзначають шанувальники, навіть помітно присідає і нахиляється поруч з чоловіком, щоб той здавався вищим.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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