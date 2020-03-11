Зірка мережі Альона Омович порадувала своїх численних шанувальників новим спекотним кадром з відпочинку

Відома українка, яку порівнюють із знаменитою Кім Кардашьян покрасувалася в невидимому купальнику бежевого кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени. Поза, яку прийняла Альона на фото - просто приголомшує.

Так модель розсілася на пісочку пляжу в темний час доби і спробувала розпакувати і з'їсти "Снікерс". При макіяжі і з сумним виразом обличчя Олена дивилася в об'єктив камери. Позувала артистка, ймовірно, на безлюдному пляжі і заговорила про рекламу солодощів в своєму пості.

Шанувальникам стрункої красуні-моделі дуже подобаються її "витівки", які вона потім фотографує і викладає в соцмережу:

«Капець, яка ж ти красива😍»

«Я так хочу вас поцілувати в засос🔥🔥🔥💯»

«Бомба👏💣🔥»

«Як же гарно бути такою стройняшкой! 🔥👍»

До цього ми писали про те, Омович з'явилася у сукні, яку обтянуло її соковиті форми.

Завдяки крою вбрання, виділялися пишні груди і стегна української знаменитості. На ноги Олена взула шкіряні ботфорти на шпильках, із-за яких ноги здавалися довшими.

Закінчила її образ сумочка бежевого кольору.

Омович приймала різні відверті пози: вона й присідала, і стоячи раздвигала ноги, а також спиралася на руки, сидячи на підлозі.

Від вигинів моделі не можна було відірватися. Крім того,не можна було не помітити макіяж Олени, який лише додав образу яскравості, але не більше. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру відкриваючи пухкі губи.

В пості зірка запропонувала обрати найкраще фото з представлених у пості. За 40 хвилин пост зібрав майже 5000 лайків та коментарів.

Нагадаємо, українська Кардашьян без сорому розставила ноги в тісній сукні.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян розстебнула сорочку і розставила ноги до непристойності.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян в бюстгальтері побешкетувала на камеру.