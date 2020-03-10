Модель Олена Омович подражнила відвертими кадрами топлес, продемонструвавши свій улюблений ракурс

Скандальна модель встигла прославитися в мережі, як українська копія Кім Кардашьян. Вона відома своєю любов'ю до відвертих образів і навіть кадрів без одягу. Як повідомляє Politeka, новий знімок красуні не став винятком.

Так, Омович вирішила поділитися гарячим фото з пляжу, на якому вона позує в одних плавка від купальника. «Вгорі» ж у моделі нічого немає, тому вона змушена закривати вражаючих розмірів груди руками. Від багатьох схожих фотографій цей знімок відрізняє оригінальний ракурс: фото зроблено знизу, що дозволяє гідно оцінити форми Омович.

«Мій улюблений ракурс», - зізналася модель у підписі до світлини.

Шанувальники Омочивши прийшли в захват від цього фото.

«Неймовірне фото) Шрами у вас зовсім не видно», «Міс усіх часів», «Офігєть сексі», «Носик так красиво виглядає», «У мене потекли слинки», «Нічо так маракаси», «а че б також так без трусів?», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, Омович з'явилася у сукні, яку обтянуло її соковиті форми.

Завдяки крою вбрання, виділялися пишні груди і стегна української знаменитості. На ноги Олена взула шкіряні ботфорти на шпильках, із-за яких ноги здавалися довшими.

Закінчила її образ сумочка бежевого кольору.

Омович приймала різні відверті пози: вона й присідала, і стоячи раздвигала ноги, а також спиралася на руки, сидячи на підлозі.

Від вигинів моделі не можна було відірватися. Крім того,не можна було не помітити макіяж Олени, який лише додав образу яскравості, але не більше. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру відкриваючи пухкі губи.

В пості зірка запропонувала обрати найкраще фото з представлених у пості. За 40 хвилин пост зібрав майже 5000 лайків та коментарів.

Нагадаємо, українська Кардашьян без сорому розставила ноги в тісній сукні.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян розстебнула сорочку і розставила ноги до непристойності.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян в бюстгальтері побешкетувала на камеру.