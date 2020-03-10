Знаменитість не соромилася свого тіла

Відома британська модель Демі Роуз, яку прозвали молодий копією Кім Кардашьян, показала нове фото в Instagram

На фото Роуз позує в леопардовому пікантному боді. П'ята точка при цьому виявилася повністю відкритою. Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Боді дуже добре підкреслив пишні груди дівчини. На тлі можна побачити екзотичну рослинність. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити за добу понад 700 тисяч лайків. Також вони написали безліч позитивних коментарів.

Раніше ми повідомляли, що британська модель і инстадива Демі Роуз, яку називають молодий копією Кім Кардашьян, створила мерч.

На фото копія Кардашьян представила свій товар. Демі позувала у футболках, на яких принтом служили її відверті фото.

Примітно, що на зірці не було нічого крім зазначеної одягу, ледь яке прикривало її принади.

Демі з довгим хвилястим волоссям виглядала дуже спокусливо. Тонкі тканини обтягнули її пишні груди.

Зірка грала з волоссям, прикривала очі, всміхалася або відкривала пухкі губи. Дівчина створена для поцілунків.

Фото на одязі заслуговують окремої уваги, адже красуня позувала або повністю оголеною, або в бікіні, виставляючи напоказ своє багатство в камеру.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз порадувала шанувальників новою відвертою фотосесією без білизни.

«найсексуальніша на всій планеті», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Роуз позує в прозорому вбранні без білизни, демонструючи на камеру свої кращі і розкішні місця. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«На це можна дивитися вічно», «ідеальний вигляд», «бомба!», «ось це розкішне тіло! Так тримати», «справжня шикарна бомба», «екстремальна відвертість», «просто космос», - пишуть вони.

Нагадаємо, Демі Роуз не змогла приховати гідності за облягаючому боді

А ще Politeka писала, що юна копія Кардашьян ледве втиснула свої неосяжні форми у вузький купальник

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