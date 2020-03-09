Американська модель й актриса Памела Андерсон ніяк не бажає миритися зі своїм віком

В соціальній мережі Instagram 52-річна знаменитість часто публікує архівні чорно-білі знімки, на яких з'являється перед шанувальниками в своїй найкращій формі.

Міжнародний жіночий день не став винятком, передає Politeka.

Памела поділилася з підписниками фотографією, на якій позує в темній білизні. Вона продемонструвала бездоганну фігуру, а вся її поза виражає пристрасть і збиває з ніг своєю сексуальністю.

У підписі до світлини Памела побажала всім жінкам зрозуміти їх унікальність і відчути, наскільки чуттєві бажання роблять їх сильними.

Раніше ми розповідали, що Памела показала шанувальникам знімок, зроблені в 90-х роках, коли актриса перебувала на піку популярності після виходу серіалу «Рятувальники Малібу».

На фото вона позує в одному купальнику. Шикарне тіло і груди актриси справили незабутнє враження на її фанатів. Її пружний п'ятий розмір так і рвався з полону обтягуючого наряду, а ідеальний прес зірки може змусити кусати лікті навіть найгарячіших моделей сучасності.

Ми також писали, що зірка «Рятувальників Малібу» Ясмін Бліт уже 17 років веде самітницький спосіб життя.

Після оглушливого успіху в гучному серіалі їй так і не вдалося підкорити Голлівуд. Актриса з'являлася тільки в епізодах маловідомих фільмів.

Як пишуть ЗМІ, кар'єра зірки пішла під укіс і через згубну залежність. Напарниця Памели Андерсон вживала алкоголь і заборонені засоби.

Раніше Politeka повідомляла про те, що роздягнена Памела Андерсон стала на місток і показала себе у всій красі.

Також Politeka повідомляла про те, що Памела Андерсон в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

Politeka писала і про те, що Памела Андерсон «труснула стариною» і засвітила на камеру пишний бюст.