Київська модель Олена Омович порадувала підписників новим гарячим відео

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина поділилася кадрами, на яких красується перед камерою в ніжно-рожевому бюстгальтері і білій спідниці з високою талією, передає Politeka.

Модель кокетливо поправляє волосся на камеру.

Раніше ми розповідали, що нещодавно Альона Омович піддалася критиці через фото в рекламі магазину, одяг якого вона просуває.

На опублікованих кадрах українська Кардашьян позує не одна, а з іншою моделлю. Вони приміряли міні-сукні в горошок і знялися для їх реклами. Так, на фото вони не стільки демонструють вбрання, скільки своє декольте, ноги та інші принади й інтимні місця, які варто було б прикрити.

«На моделей гидко дивитися...тьху», «Невже дівчина в червоному може подобатися, що з вами люди. Та де там сукня, там суцільний силікон. 2 фото просто жесть. Це не людина, це монстр якийсь😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱. Що вона з собою зробила. Крім як в порно , більше ніде їй місця немає. Сльози та і тільки», «Зайшла до Оленки на сторінку, відмотала до 2015 року, яка красуня була! Маленька апетитна попка, груди, жодного силікону, така лялечка шикарна! А зараз... мутант...», відзначали в коментарях передплатники.

У свою чергу Олена ігнорує хейтерів і не приховує, що для отримання фігури мрії вдавалася до послуг пластичного хірурга. Вона не тільки збільшила груди, але і «підправила» сідниці, а також накачала губи і змінила розріз очей.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!"

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