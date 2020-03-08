Співачка Оля Серябкіна, яка раніше входила до групи «Серебро» порадувала пікантною фотосесією в шкіряному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Content killer. Сьогодні не можу зупинитись )) І не треба вибирати одну з фоток. Мені подобаються всі три 😈», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Серябкіна позує в шкіряному вбранні, поверх якого вирішила накинути джинсову курточку. Як можна помітити, деякі пози зірки були не дуже великими, однак дівчину це явно не бентежить.

«Ура», «Тому що не можна бути на світі красивою такою», «у мене вульгарних думок виникло, побачивши ці фото, чомусь», «І ще захотів вкусити теб за поп🦊 така приваблива», «всі три супер», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", любить хвалитися своєю розкішною фігурою.

На одному з останніх фото, розміщених в Instagram зірка знову виставила напоказ свої принади.

Оля позувала в пікантній позі (лежачи, ніби біля вікна. Дівчина підняла одну руку, вхопившись за стіну. На художник був помітний темний манюкюр. Для фото Серябкіна обрала білу обтягуючі сукні без спідньої білизни.

Наряд виділив всі достоїнства фігури зірки: її тонку талію і пишні груди.

Співачка дивилася у камеру своїми мало не чорними очима і прочинила губи.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила "персики" в білизна.