Модель Кендалл Дженнер вразила занадто відвертим знімком

Як повідомляє Politeka.net Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми передплатниками.

Але останній кадр просто вразив своєю розпустою.

У своїх сторіс модель наважилася показати своє інтимне місце. На ній були лише чоботи і мереживні трусики, і хоч вона зняла лише нижню частину свого тіла, кадр вийшов досить гарячим.

Без сумнівів, якби вона опублікувала цей знімок не в сторіс, а на сторінці, то ажіотаж був бы неабияким.

Варто відзначити, що регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі.





Раніше вона постала перед камерою практично повністю роздягненою.





Вона сиділа на підлозі у джинсовому костюмі. Увагу до себе відразу ж привернув розстебнутий жилет, який ледь прикривав оголені груди моделі. Нагадаємо, Кендалл на сьогодні є найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Її прибуток за 2018 рік склала $22,5 млн. Багато також бачать в ній одного з головних сучасних инфлюенсеров. Кожен знімок дівчата в соцмережах тут же набирає тисячі лайків та коментарів.

Нагадаємо, безсоромна Кендалл Дженнер забралася на подіум без білизни: це дефіле запам'ятають надовго.

Як повідомляла Politeka, соковита Кендалл Дженнер побешкетувала перед камерою в чому мати народила.

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