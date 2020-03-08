Відома російська співачка Анна Семенович показала новий кадр в Instagram

На фото Ганна позує в чорній кофтині, плаття в горошок, а також капелюшку. Вона стоїть біля закритих тюльпанів. На тлі можна побачити стіл, диван, кімнатний квітка, а також вікно з деревом за ним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчата, зі святом мої красуні. Кожна з нас -Богиня, любіть себе, цінуйте себе і будьте щасливі. Хваліть себе, балуйте себе , говоріть собі, як ви безцінні ! Показуйте приклад чоловікам, як їм треба себе з нами вести. Кохання нам дівчинки і відмінного настрою , я вас люблю", - написала Анна.

Фото набрало понад 5 тисяч лайків та коментарів. У них користувачі вітали Анну з весняним святом.

Раніше ми повідомляли, що 40-річна російська співачка Анна Семенович присвятила своїм головним достоїнством.

Так, на одному з фото артистка з'явилася в автомобілі: на ній світло-сірий піджак, під яким темний низ, відкриває чудовий вид на зону декольте. Гаряча спокусниця акцентувала увагу на величезних принади, постукуючи по них пальцями, при цьому зухвало дивлячись в об'єктив.

На іншому кадрі Анна з'явилася на вечірці. Дівчина в чорній сукні з оригінальним білим візерунком і з розпущеним волоссям пограла на камеру, кривляючись, посилаючи повітряні поцілунки і посміхаючись. Чарівний зовнішній вигляд артистки нікого не може залишити байдужим.

Повідомлялося, що мокра Семенович без одягу і сорому показала себе у ванній.

На фото Семенович позує у ванній без одягу. Вона зробила маску для обличчя і позувала досить крупним планом, щоб не засвітити головне пікантне місце. На тлі можна побачити столик з косметикою, а також інші предмети інтер'єру. Волосся Ганна зібрала в цей раз у хвіст.

Нагадаємо, Семенович не втрималася і видала головний секрет своєї краси

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