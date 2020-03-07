40-річна російська співачка Анна Семенович посвітила своїм головним достоїнством

Як передає Politeka.net красуня поділилася жаркими кадрами в своїх "сторіз" в Instagram. Так, на одному з фото артистка з'явилася в автомобілі: на ній світло-сірий піджак, під яким темний низ, що відкриває чудовий вид на зону декольте. Гаряча спокусниця акцентувала увагу на величезних принадах, постукуючи по них пальцями, при цьому зухвало дивлячись в об'єктив.

На іншому кадрі Анна з'явилася на вечірці. Дівчина в чорній сукні з оригінальним білим візерунком і з розпущеним волоссям пограла на камеру, кривляючись, посилаючи повітряні поцілунки і посміхаючись. Чарівний зовнішній вигляд артистки нікого не може залишити байдужим.

Раніше ми повідомляли, Семенович, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя зізналася, що застигла у віці 27 років: відчуває себе молодою і фізично, і морально. Красуня поділилася фото, на якому вона з'явилася без макіяжу, в піжамі - тільки що прокинулася в літаку.

«Дівчатка, якщо хтось комплексує з приводу віку, забийте. Нам стільки, на скільки ми себе почуваємо. Я себе вже давно відчуваю на 27 і виглядаю на 27. І це не магія - це моє бажання!», - написала Семенович, розкривши головний секрет свого квітучого вигляду. За її словами, це любов.

Незважаючи на позитивний настрій, багато користувачів дорікнули Анні в тому, що у неї до цих пір немає сім'ї та дітей, зокрема.

"Можна думати скільки завгодно! Але природу не обдуриш!", "Швидко народжувати! Часу в тебе немає!", "А мені через тиждень 40.. і я в шоці від цього... ніколи не думав, що доживу", "Вже 40, а сім'ї і дітей немає, ну ну...", - писали в коментарях.

Також ми повідомляли, співачка приголомшила святковим вбранням до дня народження. Анна виставила фото у "сторіз": на ній до непристойності коротке плаття соковитого синього відтінку, яке вигідно підкреслило пишну фігуру.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович посвітила своїми кулями в екстремальному декольте: мрія будь-якого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що ображена Анна Семенович відреагувала на потрійний підборіддя і пузо: "Звичайно, не 18 років, але...".