Наймолодша мільярдер світу Кайлі Дженнер здивувала знімками в несподіваному «ковбойському» стилі

22-річна сестра Кім Кардашьян вже встигла сколотити ціле багатство на власному бренді косметики та рекламі в своєму Instagram. Це дозволило їй стати наймолодшим мільярдером в історії.

Як повідомляє Politeka, палка красуня здивувала щанувальників новим яскравим образом на вечірці своєї подруги. Судячи з усього, свято було задумане в ковбойському стилі, так як більшість гостей обрали відповідні наряди. Сама Кайлі з'явилася на вечірці в костюмі з яскраво-червоного топу без бретелей і асиметричної спідниці з характерною для цього стилю бахромою.

Кайлі опублікувала цілу серію знімків. На одному з них вона позує млосно притулившись до своєї блондинки-подруги в леопардовому вбранні.

Ще на одному фото Кайлі сидить поруч зі своєю сестрою, моделлю Кендалл Дженнер, яка з'явилася на святі в брючному костюмі з топом з глибоким декольте, а також в ковбойських чоботях і капелюсі.

Шанувальники красуні оцінили знімки по достоїнству. Всього за пару годин фотографії набрали більше 2 мільйонів лайків і 7 тисяч коментарів.

До цього ми писали про те, що Кендалл Дженнер позувала перед камерою практично повністю роздягненою.

Молодша з сестер Кім Кардашьян, топ-модель та просто красуня показала, як релаксує на яхті з друзями і родичами.

Кендалл розвалилася в крихітному купальнику на лавці палуби і приймала сонячні ванни, також довгонога красуня-співачка позувала на лежаку у відкритому купальнику зі своєю розкішну сестрою - багатою і також, як і Кендалл знаменитої Кайлі Дженнер.

Кендалл також зафіксувала, як читає і потягує коктейлі, погода стояла сонячна і напевно дами відпочили на славу. Чи варто говорити, що всі знімки носили відвертий характер, а відомі на весь світ красуні охоче продемонстрували всі переваги своїх жіночних і струнких фігур.

Нагадаємо, довгонога Кендалл Дженнер показала найгарячіші пози в крихітному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер без одягу позмагалася зі своєю спекотною сестричкою Кендалл.

Також Politeka писала, що непристойна Кайлі Дженнер розбурхала ефектними фото з блондинкою.