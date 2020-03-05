Популярна українська співачка Надія Мейхер, яка раніше входила в групу ВІА Гра, показала розкішну гордість у вбранні в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Мейхер позує в міні-сукню, з-під якого видно колготки і туфлі на високому каблуці. Доповнював образ красиве пальто

«Вау, супер ніжки»,» шикардос», «бомба», «яка гарна Надія», «підйом стопи просто космос, а вигин рекламний», «ось це вигини», «краса», «так виглядає справжній кайф», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер-Грановська не раз зізнавалася, що рада догляду із тріо, адже не зроби вона той доленосний крок, то чи змогла б реалізувати свої таланти в рамках сольної кар'єри.

«Я йду своїм шляхом, але вдячна за той період часу», заявила вона в ефірі Youtube-шоу.

Вона також заявила, що остаточний розрив з ВІА Грою стався у 2006 році, коли керівник проекту не захотів відпускати з групи ефектну брюнетку.

За словами Мейхер-Грановської, ніхто з колишніх колег так і не зміг стати для неї близьким другом. Співачка рідко бачиться і з іншими екс-солістками, але якщо їм вдається перетнутися на світському заході, то вони обов'язково обмінюються теплими фразами.

Що стосується братів Меладзе, то з ними Надія Мейхер-Грановська дотримувалася дистанцію. За її словами, продюсер і артистка ніколи не виходили за рамки професійного інтересу.

«Вони не надавали знаки уваги. І не хотілося б. Я вірю в долю і у взаємну любов. У мене немає потреби мати поруч статусного людини. Для мене важливо, коли відносини доленосні. Я — людина містичний. Навіть якщо хтось колись мені дуже подобався, але я інтуїтивно відчувала, що це не мій чоловік, то мене ніщо не соблазняло. Любов для мене первинна», - резюмувала зірка в ефірі шоу.

Нагадаємо, що гаряча Надія Мейхер шокувала своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

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