Американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала шанувальників фото в бікіні

Красуня часто демонструє розкішні форми в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. На одних з останніх фото артистка похвалилася фігурою в блискучому бікіні.

Модель позувала, стоячи по коліно у воді басейну.

Блискучий купальник підкреслив буздоганні форми знаменитості: пишні груди і стегна.

Зірка також продемонструвала свою тонку талію і сталевий прес.

Амато позувала впівоберта до фотографа, подивившись своїми гарними очима в камеру.

Тіло Ніколь блищало, а волосся опускалося по спині.

За 11 годин пост зібрав майже 20 тисяч лайків та багато коментарів.

На другому фото модель постала, сидячи на краюшке басейну. Вона виставила п'яту точку в бікіні, вигнулась і закинула голову назад.

На ній було видно різні прикраси. До того ж на обличчі крім брів виділялися пишні вії.

За два дні пост зібрав майже 13 тисяч лайків.

Користувачі мережі писали компліменти, кажучи, що Амато виглядає відмінно.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Амато прикрилася плащовою тканиною різних кольорів. З-під покривала виднілося оголене тіло зірки. Амато ніби обняла тканину ногами, в той же час розкинувши їх по сторонах.

Зірка витягла руки, поклавши одну з них на грудях, а другою - доторкнулась до лиця.

Модель подивилася в камеру і посміхнулася.

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Ніколь лише трохи зачепила частину свого обличчя камерою, а саме - пухкі губи і акуратний носик.

Далі вона провела камеру, показавши свою пружне тіло: сталевий прес і пишні груди.

Зірка встигла продемонструвати пишні стегна, на яких трималися малюсінькі плавки.

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Модель представила своє інтимне місце у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому низу.

Зазначимо, зірка була абсолютно голою, її тіло лише покрито фарбою, а прикриває інтимні місця тоненький шнурочок.

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