Топ-модель Белла Хадід показала, як блищала на подіумі в білизняного варіанту вбранні, а також, як розважаючись "зіпсувала" ангельське личко

Знаменитість позувала в темному вбранні, що складається з блузки і трусиків з високою талією. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.

Так на нових опублікованих Беллою фото і відео в так званих сторіз, вона постала у впевненому кроці на подіумі в аскетичному, але, разом з тим, не без "перчинки" образі. Пряме волосся, мінімум макіяжу, темно-синій наряд - блузка на гудзиках і трусики під пояс - зробили з Белли справжню, якщо не снігову, то просто королеву або царівну-несміяну.

А ось "іноптланетного гуманоїда" в розкосими очима з неї зробив популярний у вищезгаданій соцмережі додаток. У Хадід-молодшої так розійшлися очі, що вона стала схожою на якогось монстра.

Крім того, артистка-красуня позувала в корсеті відкритого типу і з дуже дивними прикрасами на шиї, а саме бусиках з часника.

Раніше палка красуня, відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалих образів, підкорила публіку новим стильним луком і своїм досконалим тілом, яке підкреслив яскравий наряд.

На подіум вона вийшла в обтягуючому картатому комбінезоні з пікантним глибоким декольте, що відкриває вид на її груди. На обличчі яскравий макіяж в коричневих тонах з акцентом на губах моделі. Важлива деталь образу – під неї молодша Хадід не одягла нижню білизну. А тому пройшлася по подіуму з голими грудьми, яку ледь прикривав комбінезон.

На жаль, користувачі мережі не зможуть прокоментувати фото, адже яскравий і спокусливих лук вона показала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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