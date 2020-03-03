Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер влаштувала гарячу фотосесію зі своєю сестрою Кендалл

Молодші сестрички знаменитої Кім Кардашьян не втрачають часу дарма. Так, у свої 22 роки Кайлі встигла стати наймолодшим мільярдером в історії, заробляючи в першу чергу на просуванні власної косметики та рекламі в своєму Instagram.

У свою чергу, 24-річна Кендалл вважається найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Її дохід за 2018 рік склав $22,5 млн.

При цьому обидві сестри часто знімаються у рекламі різних брендів. В тому числі, дівчата позують в купальниках і нижній білизні. Як повідомляє Politeka, в новій фотосесії зіркові красуні взяли участь удвох.

На кадрах Кайлі і Кендалл позують у відвертих купальниках яскравого забарвлення на тлі розкішного особняка. На деяких фото сестри стоять впритул одна до одної і Кендалл спирається на Кайлі.

Крім того, фотограф, яка вела зйомку, в своєму Instagram поділилася ще одним спільним кадром з сестричками. На ньому сестри Дженнер позують на пляжі в купальниках бікіні, розвалившись прямо на піску.

Шанувальники гарячих сестричок не могли пройти повз такі кадри. На сторінці Кайлі знімки набрали вже більше 3 мільйонів лайків і більше 15 тисяч коментарів.

До цього ми писали про те, що Кайлі опублікувала нове фото в купальнику.

Зірка позувала на пляжі, вразивши своєю ідеальною зовнішністю. Кайлі вибрала для відпочинку коричневий купальник з принтом.

Купальний вбрання ідеально підкреслив тонку талію, пишні груди і стегна знаменитості. Від фігури Дженнер не можна відірвати погляду. До того ж глибоке декольте додавало пікантності образу: "Ого, аж слів не вистачає".

Хоча зірка і проводила час на пляжі, вона все ж не забула про аксесуари. Довгі сережки і масивне кільце - доповнили образ.

Також на пальцях Дженнер можна помітити довгий квадратний манікюр. Мільярдерка поклала руки собі на голову, прибравши з обличчя волосся.

Нагадаємо, безсоромна Кайлі Дженнер посвятила своїм багатством на піску.

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця.

Також Politeka писала, що Кайлі Дженер показала апетитні місця в прозорій сукні.