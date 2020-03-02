Фітнес-модель Ана Чері вирішила показати на камеру ідеальні форми в купальнику, і ледь не «втратила» їх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина тримається однією рукою за гілку, а другий знімає себе на камеру, демонструючи шанувальникам ідеальні форми в тісному вбранні. Пі цьому зірка єхидно заграє в камеру. Як можна помітити, топ занадто облягає форми, через що здається, що вони зараз «вистрибнуть».

Однак, оскільки знімки були опубліковані в Сторіс – шанувальники Чері не змогли що-небудь сказати.

Раніше ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування. До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

На цей раз вона знову повернулася до своїх улюблених фото в купальниках.

Дівчина опублікувала гарячі фото з пляжу, де з'явилася в бікіні своєї улюбленої забарвлення – леопардової. Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди і тонку талію. Завершують образ чорна капелюшок, золоті ланцюжки і масивні сережки-кільця.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.