Відома фітнес-модель Ана Чері славиться гарячими знімками в Instagram

Зірка опублікувала нове провокаційне фото деякий час назад, пише Politeka.net.

На знімку красуня позує, сидячи на пляжі. На зірці яскравий купальник, який відкрив її апетитні принади. Зокрема купальне вбрання підкреслило великі груди і стегна зірки, а також завдяки ньому видно пружний живіт і стрункі ніжки знаменитості.

Красуня посміхалася, заклавши жовту квітка за вушко. Вона посміхалася і виглядала чудово.

На шиї красуні був помітний ланцюжок з кулоном. Також образ моделі доповнили сережки-кільця.

Поряд з Анною знаходилася чорна кепка і шльопанці. Позаду - пальми та інші дерева.

Модель, як і місце, в якому вона позувала виглядало чудово.

"Ця відпустка була настільки тихою, що не буде багато контенту, але це те, що ви повинні робити в цій відпустці, вірно? Спати, їсти, жити моментом - це було так мило 🙌🏼", - підписала фото Чері, поставивши геолокацію "Гаваї".

За 13 годин пост зібрав понад 180 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Ана прекрасна і вони раді її бачити. Деякі назвали красуню ідеальною і неперевершеною.

Нагадаємо, Ана Чері опублікувала гарячі фото з пляжу, де з'явилася в бікіні незвичного кольору.

Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди і тонку талію.

Завершують образ чорний капелюшок, золоті ланцюжки і масивні сережки-кільця.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала разом з відомим майстром по бровам Джессі Сьєррою.

На відео обидві дівчини – в пляжних костюмах. Ана Чері – в білому з малюнком бікіні, яке практично не приховує всі спокусливі частини тіла, а Джессі – в топі тілесного кольору і чорних трусиках, а на талії – чорна хустка з прозорої тканини.

Нагадаємо також, що Ана Чері позувала в чорному облягаючому топі і спортивних штанях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Чудова», «дуже добре виглядаєте», «неймовірні форми», - написали вони.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.