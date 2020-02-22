Екс-ангел шоу «Victoria’s Secret» Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася у відвертій фотосесії

Наречена знаменитого актора Джейсона Стетхема покрасувалася на деяких фото в одязі, а на деяких - без нього, точніше, без білизни. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram-сторіз зоряної британки.

Зірка світових подіумів постала цього разу перед камерами в актуальних сезонних речах - вона позувала у щільному светрі і спортивній "хлопчаковій" світлій білизні, також красуня-артистка розпустила волосся. Крім того, Роузі абсолютно вражаюче виглядала в кадрі зі спущеною сорочкою і стильною зачіскою.

Але найбільше увагу публіки привернув знімок, де мати сина Стетхема роздяглася. Роузі на одному з фото позувала без білизни - верхньої її частині, а свої оголені груди при цьому вона прикрила руками.

Можливості прокоментувати знімок у шанувальників в мережі цього разу не було, але раніше фани зоряної красуні, яка, до речі, і в кіно знімається, неодноразово нахвалювали модель і писали в коментарях під її численними фото в Instagram, що та "еталон жіночності", "гарячая красуня" і навіть, що вона перевершила свою старшу колегу-співвітчизницю по цеху Кейт Мосс (відома модель-британка, пік слави якої припав на кінець 1990-х і початок 2000-х).

Нагадаємо також, інший екс-ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол побувала на показі мод, де вона блиснула красивим тілом.

Кендіс Свейнпол представила на собі довге оксамитове плаття з глибоким декольте майже до пупка. Груди ледь не вистрибувала з такого декольте.

Величезний виріз зупинив пояс, який виділив талію моделі.

Крім великого вирізу в області грудей, в сукні був розріз уздовж ніжки красуні.

Раніше ми писали, що екс-ангел Victoria’s Secret вирішила трохи попустувати на камеру - вона злегка розставила ноги, змахнув довгим світлим волоссям, кокетливо посміхалася і при всьому при цьому була в мінімалістичному за своєю формою пляжному вбранні.

На Кендіс був також невеликий топ поверх купальника, вона, зробивши публікацію, "засвітила" свої сідниці, стегна і частково груди.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол повернулася спиною до фотографа, при цьому виставивши напоказ свою практично повністю оголену "п'яту точку". На топ-моделі були леопардові трусики і топ. Вона не дивилася в об'єктив камери і широко посміхалася, дивлячись убік.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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