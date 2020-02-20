Колишній "янгол" з шоу «Victoria’s Secret» Розі Хантінгтон-Уайтлі позувала без білизни в новій фотосесії

Точніше, знаменита британка і мати дитини героя сучасних бойовиків Джейсона Стетхема позувала, як в білизні, так і без неї. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram-публікації зірки світових подіумів.

Так на нових опублікованих Роузі фото, вона позувала, найімовірніше, в студії. На одному зі знімків модель постала перед публікою повністю голою до пояса. Свої оголені груди артистка прикрила руками.

На інших фото Хантінгтон-Уайтлі позувала в тісному шовковому бра, пальто і трусиках з високою талією. Образ доповнили стильні аксесуари і стримана укладка.

У цілому чорно-білі рекламні знімки Роузі вийшли просто приголомшливими, шанувальники знаменитості "застигли" від подиву і захоплення моделлю:

"Чистий вогонь"

"Качечка, най-найулюбленіша"

"Вау!"

"Гаряча штучка"

Нагадаємо також, інший екс-ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол побувала на показі мод, де вона блиснула красивим тілом.

Кендіс Свейнпол представила на собі довге оксамитове плаття з глибоким декольте майже до пупка. Груди ледь не вистрибувала з такого декольте.

Величезний виріз зупинив пояс, який виділив талію моделі.

Крім великого вирізу в області грудей, в сукні був розріз уздовж ніжки красуні.

Раніше ми писали, що екс-ангел Victoria’s Secret вирішила трохи попустувати на камеру - вона злегка розставила ноги, змахнув довгим світлим волоссям, кокетливо посміхалася і при всьому при цьому була в мінімалістичному за своєю формою пляжному вбранні.

На Кендіс був також невеликий топ поверх купальника, вона, зробивши публікацію, "засвітила" свої сідниці, стегна і частково груди.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол повернулася спиною до фотографа, при цьому виставивши напоказ свою практично повністю оголену "п'яту точку". На топ-моделі були леопардові трусики і топ. Вона не дивилася в об'єктив камери і широко посміхалася, дивлячись убік.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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