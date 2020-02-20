Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україною 2018" показала нове фото зі спортзалу

На фото Гузь позує в обтягуючих лосинах і спортивному топі. Вона знімає себе на телефон у дзеркало. Образ Леоніла доповнила кросівками. Волосся модель в цей раз вирішила зібрати в довгих хвіст. На тлі можна побачити гантелі та інші пристосування для спорту. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"В моє життя повернувся спорт", - написала Гузь.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі. Все із-за того, що Гузь його розмістила в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала спокусливий образ.

На фото Леоніла позувала в каві, яку задерла і нижній білизні. Більше на Гузь нічого не виявилося. Вона вирішила лягти на стіл, щоб надати зображенню особливої пікантності. Модель позувала прямо під сходами на другий поверх, швидше за все, у себе вдома.

"Стіл витримав, і ти витримаєш))", - написала Гузь під фото.Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Стіл дерев'яний , а я - ні", "Клас", "Так, я забороняю бути такою красивою", Дуже гаряче люблю".

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала підсумок чергової фотосесії.

На кадрі Гузь позує на стільці. Леоніла в цей раз взулася, жовті шорти і топ, а також чорну толстовку. Доповнила образ обрізаними рукавичками.

Фанати встигли поставити більше 500 лайків за годину. Також вони вихваляли красу самої моделі та її нового образу.

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