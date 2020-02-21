Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, похвалилася зовнішністю на відео

Красуня позувала, по всій видимості, біля дзеркала, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

Спочатку вона постала з розпущеним коротким волоссям, яке, піднявши руки, почала прибирати від обличчяи. При цьому на щоці Белли можна побачити "татуювання". Як виявилося, це фільтр Інстаграмі.

При цьому модель позувала в непримітній великий сірій майці.Завершили образ красуні прикраси.

"Підключення...", - підписала відео красуня.

За 10 годин кадри Белли зібрали майже два мільйони переглядів. Користувачі мережі завалили модель компліментами.

"Люблю тебе, моя сестра", "Сумую за тобою, моя любов", "будь Ласка, виходь за мене, Белінда", "Ти така красива", "Ти прекрасна, Белла", "О, крихітко, яка ж ти чудова", "Белла така мила, вона солодше цукару", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід представила на собі одяг від британського бренду BURBERRY". Дівчина дефілювала по подіуму.

Плаття коричневого відтінку ідеально підкреслило форми зірки: груди і стегна.

Крім того, на вбранні не можна не помітити виріз в районі принад. Такий розріз привернув увагу тим, що він виділив пишні груди.

Також незвичайний крій сукні відкрив плечі Белли.

Раніше ми писали, що Белла Хадід представила на собі гарне плаття.

Наряд виявився відвертим. Глибина декольте практично доходила до пупка.

Макіяж і зачіска Бели були простими, щоб не відволікати поглядів від наряду.

За вісім годин пост зібрав понад 255 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі писали, що Белла прекрасна і дуже гаряча.

Нагадаємо також, що Белла Хадід виставила серію фото і відео з показу мод від американського бренду Rodarte.

На фото Хадід з'являється в елегантному білому платті по коліно з червоними вставками. Образ Белли від американських дизайнерів вийшов свіжим і навіть весняним.

"Абсолютно радикальне шоу - спасибі, що запросили, я пишаюся роботою з вами", - написала модель.

Нагадаємо, Белла Хадід засвітила принади в нескромном декольте

Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою надмірну худорлявість

Також Politeka інформувала, що Белла Хадід выпятила пишні округлості назовні і застигла в жаркій позі