Співачка Анастасія Кумейко, яка ввыступала раніше в складі групи Nikita, оголилася перед камерою
Вона позує на фото навпроти вікна, повернувшись боком до світла. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
"На зарядці», - йдеться в повідомленні під фото.
На опублікованому знімку Кумейко позує з голими плечима і без макіяжу, а на її обличчя і тіло падають тіні від жалюзі.
Також на її шиї висить золота прикраса у вигляді ключа, а в носі красується сергійко.
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В коментарях шанувальники Анастасії Кумейко позаигрывали з нею і подарували кілька компліментів.
«Так ти на сонячних батареях працюєш», «Відмінний спосіб», «Сонце люблять більшість!», «Голенька?», «для зарядки», «Сонячні ванни ☀️ Браво, Нана», «Зараз Чахну», «Краса!!!», – написали в мережі користувачі.
Нагадаємо, що раніше Кумейко засвітила на камеру своє головне достоїнство. На попередньому опублікованому знімку Кумейко позує з відкритою кофтою, оголивши на камеру розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
"Шикарна", "Не зітхнути не видихнути", "Бомба", "размерчік що треба", "на це можна дивитися вічно", "ти чарівна", "А мені такі фото подобаються, не особливо є до чого причепитися!!! Гарного настрою", - пишуть вони.
Раніше ми писали, що виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала фанатів новими відвертими знімками.
Так, співачка позує у надзвичайно відвертій сукні, яке практично повністю оголює її головну гордість. При цьому сама Кумейко елегантно заграє на камеру, відіграючи емоцію невинності.
Проте її прихильники були безмовні – кадрами зірка поділилася у себе в історії в instagram.
Також ми писали про те, що Кумейко показала своє тіло на дивані в одному топі, який ефектно підкреслює її форми. Сама співачка активно заграє на камеру. Як можна помітити, тіло дівчини прикриває лише гарна накидка.
Також варто зауважити, що кадри були зроблені в чорно-білому кольорі.
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