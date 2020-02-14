Зірка показала все без сорому

Наймолодша мільярдерка світу, модель Кайлі Дженнер позувала в авто

Красуня мало не кожен день хвалиться новими луками, пише Politeka.net. Дівчина завжди виглядає спокусливо.

Деякий час тому вона опублікувала фото, поставши в обтягуючому червоному костюмі, таке відчуття ніби: "Ого, зараз трісне тканина". Наряд підкреслив її ідеальні форми: пишні груди і стегна.

Кайлі перебувала на задньому сидінні, закинувши ніжку на ніжку. Виглядала вона розкішно.

Доповнили її образ блискучі прикраси і сумочка у вигляді губ.

Макіяж був нанесений в стилі Кайлі - з акцентом на пишні вії. Красуня вибрала просту зачіску - косичку на хвостику.

Окремої уваги варті нігті зірки - довгі і квадратної форми. Дівчина поклала руку на коліно, щоб дати можливість намилуватися манікюром.

За шість хвилин пост Дженнер зібрав близько 270 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що знаходяться під враженням від знімків і зовнішність Кайлі, як завжди, бездоганна.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в червоному спокусливій сукні з опущеними плечима, відвертим декольте і величезним розрізом на одній стороні, завдяки якому повністю оголилася її нога.

Кайлі вирішила попозувати на камеру, хоч і вибрала для цього не найкращий фон. Дівчина фотографувалася на тлі дверей в коридорі.

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Зірка прийшла у білому платті, яке обтянуло і підкреслило її пишні форми. Незважаючи на те, що її можна назвати досить скромними, модель в ньому виглядає все одно спокусливо. Для одного фото Кайлі всілася на руки до величезного ведмедя, закинувши на нього ноги.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер постала в прозорому вбранні без білизни. При цьому, оскільки одяг мокрий, крізь неї видніються соковиті форми дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ось це пружності!», «ідеальне тіло!», «Неймовірна», «не можна бути такою гарною», «Богиня», - написали вони.

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