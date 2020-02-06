Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в прозорому костюмі

наймолодша мільярдерка, Кайлі Дженнер пройшлися з сестрою Кендалл Дженнер у супероткровенных нарядах, посвітивши принадами зі всіх сторін. Про це пише Politeka.net.

Інста-красуні показали свої ідеальні красуні в одній білизні. Кендалл була в білих трусиках і бюстгальтері, на які зверху наділу прозоре буди з мереживом в колір. На спині у неї були прив'язані крила з білого пір'я, які досягали підлоги. Волосся модель залишила розпущені, при цьому додавши їм обсяг з допомогою мусу або лаку для волосся.

Кайлі Дженнер епатувала публіку своїм бюстом значного розміру, які ледве втримав бежевий бюстгальтер. Трусики в тон вона «сховала» за стразами на прозорому костюмі, який повністю утягивал її тіло, залишивши лише глибоке декольте до пупка. Волосся мільярдерки були укладені за прикладом сестри, крім того, вони були світлими з відрослими корінням.

Третє фото – красуні йдуть попереду, а фотограф вирішив зафіксувати їх соковиті фігури ззаду. Кайлі вгадала з костюмом, який прикрив всі пікантні місця, проте ж, Кендалл засвітила зайве в невидимих трусиках.

«З моїм ангелом», – вона підписала фотографії.

В коментарях шанувальники зоряних красунь почали ділитися враженнями від увиденых фото.

«Кендалл вилитий лиходій, їй богу», «Життя не справедлива іноді», «Мої улюблені знімки у тебе», «Кендалл моє життя», «Ви обидві такі гарячі 😛🔥», – написали в мережі.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер вбралася однаково з дочкою і влаштувала шалену вечірку. везда створила для дитини всесвіт, яку назвала на честь дочки Stormi World. На місце святкування прибуло безліч зоряних гостей, яких чекали надувні голови Стормі. Величезне обличчя дівчинки встановили на вході (яким служив її рот).

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

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