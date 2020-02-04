Відома американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, опублікованому знімку модель позує в одному мереживній білизні. Перед дівчиною стоїть баночка з шоколадною пастою. Завершує образ гарний макіяж дівчини.
Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – кадр Речфорд викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд зробила спокусливе видеоселфи і опублікувала його в сториз Instagram.
На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре приоткрывало її принади.
Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке відчуття, що принади зараз вивалятися.
Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи белейшие зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.
Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".
Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно.
"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.
На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів та лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Рэтчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час.
Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.