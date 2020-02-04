Популярна модель Ірина Шейк у 2019 році пережила розставання з голлівудською зіркою Бредлі Купером

Фанати пари досі сподіваються, що вона возз'єднається, пише Politeka.net. При цьому і моделі, і акторові приписують нові романи.

А нещодавно модель помітили в компанії красенів. Відповідні фото з'явилися в Instagram. Деякі підписники стали задваться питанням, чи то жартома, чи то справді: "А чи не пішла Ірина Шейк по руках?". Бредлі явно кусає лікті.

На знімках знаменитість позує в прозорому боді, зробленому з сітки. Під вбранням видно тілесне боді, що підкреслює тонку талію і пишні груди моделі.

Завершують чарівний образ Ірини різні прикраси і босоніжки.

На одному фото Шейк сидить на руках відомого італійського модельєра Ріккардо Тиші, а на другому - обіймає головного редактора British Vogue Едуарда Еннінфула.

На третьому знімку Ірина позує в компанії ще двох незнайомців і однієї дівчини.

Варто відзначити, що зірка виглядає дуже привабливо, від неї не можна відірвати погляду. Ірині пасує такий трохи розпусний образ.

Публікації Шейк набрали сотні тисяч лайків та багато коментарів. Люди писали, як модель хороша.

Нагадаємо, Ірина Шейк опинилася на обкладинці "Vogue".

Вона позувала в великому капелюсі, поля якого звисали з плечей. На шиї була пов'язка. Виглядає модель абсолютно незвично. На ній немає макіяжу, а волосся розпущене.

До обговорення образу знаменитості приєдналися, як іноземці, так і російськомовні користувачі.

Користувачі мережі вважали, що Шейк красуня і бомба.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк красувалася в яскравому роздільному купальнику на тлі знаменитого водоспаду в Коста-Ріці.

Про красу, що місця "зйомок", що самій моделі - говорити не доводиться. Шанувальники просто зачаровані видами і витонченої Шейк, пишуть, що та втерла носа своєму екс-коханому акторові Бредлі Куперу і що про таку красуню мріє кожен чоловік.

Раніше ми писали, що зірку важко впізнати на старому фото. Тільки пухкі губи і очі видають в дівчині ту саму Ірину Шейк.

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